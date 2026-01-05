Il dottor Andrea Fabbo, con una vasta esperienza nella gestione di strutture complesse all'interno del Servizio Sanitario Nazionale e una profonda conoscenza clinica, assumerà presto l'incarico di Direttore Generale della Asl Ogliastra presso la sede di via Piscinas a Lanusei. Fabbo ha ricoperto ruoli di rilievo nel panorama sanitario nazionale, tra cui Direttore delle Attività Socio-Sanitarie dell'Ausl di Modena fino al gennaio 2025 e successivamente Direttore Sanitario della Asl di Asti.



Nato nel 1964 ad Avellino, ma trapiantato a Modena, Fabbo ha iniziato la sua carriera come medico geriatra all'Ausl di Reggio Emilia nel 1996. Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università "Federico II" di Napoli nel 1991, specializzandosi in Geriatria presso l'Università degli Studi di Parma nel 1996 e ottenendo un master in Psicogeriatria presso l'Università degli Studi di Torino nel 2003. Nel 2025 ha completato un secondo livello di master in "Funzioni direttive e organizzazione dei servizi sanitari" presso l'Università di Bologna.



Durante la sua carriera, Fabbo ha ricoperto diversi ruoli presso l'Ausl di Modena, guidando la S.c. "Disturbi cognitivi e demenze" dal 2017 al 2024 e curando il progetto demenze della Regione Emilia Romagna dal 2015 al 2025. Attualmente, è vicepresidente della Società italiana di geriatria ospedale e territorio (Sigot) e membro di Interdem, una rete europea di ricercatori impegnata nella diffusione di interventi psicosociali per migliorare la qualità della vita delle persone con demenza.



Ad Asti, Fabbo ha avviato il progetto "Communit-action", mirato a promuovere stili di vita sani, prevenire fragilità e favorire l'inclusione, come parte di una strategia volta alla longevità attiva e al benessere fisico e psicologico.