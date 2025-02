Un’importante novità per la Struttura Complessa di Cardiologia del presidio ospedaliero del N.S. della Mercede di Lanusei: la Dottoressa Simonetta Bonano è stata nominata nuovo primario del reparto. Un incarico che segna un momento di rinnovamento per l'ospedale.

La Dottoressa Bonano, con una carriera prestigiosa nel campo della cardiologia, prende il timone di una struttura fondamentale per la salute della popolazione dell'Ogliastra.

In occasione della nomina, non sono mancati i messaggi di auguri. Tra questi, quello del consigliere regionale del Partito Democratico, Salvatore Corrias, che ha voluto esprimere i suoi più sinceri e calorosi auguri alla Dottoressa Bonano per il suo nuovo incarico. «Tanti auguri di buon lavoro alla Dottoressa Simonetta Bonano» ha dichiarato Corrias.