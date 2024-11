“È un onore essere presente qui a Torino a rappresentare Tortolì e l’Ogliastra, anche nel Consiglio Nazionale ANCI". Lo ha detto il sindaco di Tortolì Marcello Ladu, presente alla XX Assemblea congressuale nazionale dei comuni e 41° Assemblea nazionale dell’ANCI insieme all’assessore all’Urbanistica Fausto Mascia e alla consigliera Stefania Vargiu.

"Questa assemblea rappresenta un’importante occasione per discutere dei temi cruciali che riguardano i territori e per dare voce alle istanze delle nostre comunità. Inoltre questi incontri servono a rafforzare la rete tra i comuni", ha sottolineato il sindaco. Infine, Ladu ha apprezzato le parole del Presidente Mattarella.

Le parole del Presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto a Torino alla cerimonia d'apertura della 41^ Assemblea dell'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani, dal titolo “Facciamo L’Italia, giorno per giorno”.

Durante il suo intervento, ha salutato le varie figure istituzionali presenti e ha sottolineato l'importanza dei Comuni come pilastri della democrazia italiana. Mattarella ha evidenziato il ruolo cruciale dei Comuni nel rappresentare le esigenze delle comunità locali e ha sottolineato la necessità di promuovere la partecipazione democratica, in linea con i principi della Costituzione. Ha inoltre ribadito l'importanza dell'autonomia dei Comuni all'interno del quadro istituzionale italiano.

Il Presidente ha sottolineato la fragilità delle aree interne e montane del Paese e ha esortato alla cooperazione istituzionale per affrontare le sfide legate allo spopolamento e alla mancanza di servizi. Ha, inoltre, evidenziato il ruolo fondamentale dei Comuni nell'implementazione della Strategia nazionale per le aree interne e nel recepire le risorse dell'Unione Europea per la ripresa economica.

Mattarella ha infine ringraziato i sindaci per il loro impegno quotidiano e ha espresso solidarietà verso coloro che hanno perso la vita durante il loro mandato. In chiusura, ha augurato buon lavoro ai Sindaci e ha lanciato un messaggio di speranza per il futuro dei Comuni italiani.