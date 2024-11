L'associazione "Giù le mani dall'Ogliastra" ha inviato una lettera alla classe politica della Sardegna per esprimere la richiesta di riaprire il punto nascita e la pediatria dell'Ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. L'associazione ribadisce che la mancanza di tali servizi mette a rischio le donne incinte dell'Ogliastra, costrette a viaggiare verso altri ospedali della regione per partorire. Questa situazione genera ansia e preoccupazione, facendo sentire le donne abbandonate e non supportate dal proprio territorio.

La difficoltà di affrontare lunghi viaggi in uno stato di incertezza e paura, con il timore di non arrivare in tempo in caso di emergenza, rappresenta un grave problema per le future mamme dell'Ogliastra. L'associazione critica la politica regionale per non riuscire a garantire la sicurezza e la salute delle famiglie del territorio, sottolineando che le richieste non sono straordinarie, ma mirano semplicemente a vivere la maternità in tranquillità.

"In una regione come la Sardegna - si legge - così orgogliosa della sua identità, è inconcepibile che la politica regionale, di qualsiasi colore o bandiera, continui a fallire in un compito tanto essenziale: garantire la salute e la sicurezza di chi vi abita. Le famiglie dell'Ogliastra non chiedono nulla di straordinario; desiderano solo vivere con serenità e felicità uno dei momenti più importanti e delicati della vita. E invece, sono costrette a convivere con l’ansia, l'insicurezza e il dubbio proprio quando dovrebbero sentirsi protette e supportate".

Le promesse non mantenute e i continui ritardi nell'intervento sanitario nelle aree interne aggiungono ulteriore dolore e ingiustizia a una situazione già difficile. "Giù le mani dall'Ogliastra" accusa la politica regionale di tradire le donne, le famiglie e l'intera comunità, evidenziando come la mancanza di soluzioni adeguate stia privando le persone di un diritto fondamentale: vivere la maternità senza ansie e preoccupazioni legate ai viaggi incerti.

L'appello dell'associazione è chiaro: riaprire il punto nascita e la pediatria all'Ospedale di Lanusei per garantire alle donne dell'Ogliastra la possibilità di vivere la maternità con serenità e fiducia, anziché affrontare questo momento cruciale come una prova di resistenza.