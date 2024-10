Nell'ultimo mese, lungo le vie dell'Ogliastra si è assistito preoccupante aumento degli incidenti stradali che il più delle volte ha visto coinvolti motociclisti stranieri giunti nell'isola per trascorrere un piacevole momento di relax alla scoperta di incantevoli luoghi ancora incontaminati. Dalla ricostruzione delle dinamiche degli incidenti, molti dei quali con feriti gravi, le cause sono state ricondotte a due casistiche legate alla distrazione alla guida ed alla presenza di animali lungo la carreggiata. Nel mese di maggio su 11 sinistri con feriti registrati, in tre occasioni sono stati causati da animali di grossa taglia.

Il primo agli inizi del mese quando alle 6 del mattino, un impiegato, mentre si recava a lavoro, collideva frontalmente con una mucca sulla ss 125 all'altezza del Km 90 dello svincolo sud di Tertenia. Il secondo sempre lungo l'Orientale Sarda (ss 125) all'altezza di Baunei ed il terzo, più grave per le lesioni riportate da una turista austriaca, lungo la sp13 nel territorio di Perdasdefogu. Per tale motivo, si è reso incentivare ancor di più le iniziative già intraprese dal Comando Provinciale di Nuoro, con maggiori controlli alla circolazione stradale sulle principali articolazioni stradali.

I controlli, disposti dal Comandante della Compagnia Carabinieri di Jerzu, Cap. Giuseppe Merola, hanno interessato soprattutto le strade costiere (meta di turisti), la S.P. 13 nel tratto che collega Jerzu con Escalaplano, la SS 198 tra Seui e Lanusei e la SS 125. Nel corso degli stessi sono state individuate vari bovini che pascolavano liberamente e che creavano concreto pericolo per l’incolumità pubblica. Per tale motivo, i militari dopo aver esaminato i segni distintivi del bestiame vagante ed essere risaliti ai proprietari, hanno proceduto alla contestazione delle sanzioni previste per l'omessa custodia, il malgoverno di animali, il pascolo senza custode e l'introduzione di bestiame nel fondo altrui.

Nel corso delle suddette verifiche eseguite, solo negli ultimi tre giorni, sono stati sanzionati tre allevatori ogliastrini per un importo totale di 1.536 euro. Per garantire l'incolumità degli utenti della strada, la specifica attività proseguirà per tutto il mese di giugno con servizi mirati alla repressione fenomeno. L'invito è rivolto a tutti gli allevatori ad adottare i necessari accorgimenti per la corretta custodia degli animali affinché si possano evitare tragici epiloghi lungo le strade ogliastrine.