Il 16° Incontro Internazionale del Foklore "Ballus" procede a gonfie vele entrando sempre più nel vivo tra balli, suoni e colori che raccontano realtà e tradizioni che sono espressione di memorie e identità di ogni parte del mondo.

Questa sera a Uta, a partire dalle ore 21.30, nella affascinante cornice di Piazza Santa Maria, avrà inizio la serata inaugurale del festival dopo che ieri si è tenuta la Giornata dell'Accoglienza.

La serata di oggi sarà presentata da Emanuele Garau che introdurrà i gruppi che si esibiranno nelle danze tradizionali della loro terra. La Sardegna sarà rappresentata dal Gruppo Folklorico "Pro Loco Uta", dal Gruppo Folk "Costumanzias" di Guasila e dal Gruppo Folk "Sa Prama" di Pimentel. Sarà poi dato ampio spazio agli ospiti del Gruppo “Jánošícek” di Brno (Repubblica Ceca), il Kud “Zora” di Belgrado (Serbia), l’Acuarela Paraguaya di Asuncion (Paraguay) e il Conjunto de Folklore “Universidad Arturo Prat” di Iquique (Cile).

La manifestazione utese "Ballus" è un evento ancora tutto da vivere che andrà avanti per tutta la settimana. Giovedì 4 agosto elle 20.30 si terrà la Festa dell'Amicizia, venerdì 5 agosto lo spettacolo “Pichiàdas, suoni e voci del ballo popolare in Sardegna”, sabato 6 agosto sarà la giornata conclusiva del festival con la Gran Parata del Folklore alle 18.45 e il Gala Internazionale del Folklore alle 21.45. Tanti ospiti, sorprese ed emozioni in un susseguirsi di istanti e momenti unici e indimenticabili.

