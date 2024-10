Moby e Tirrenia lanciano una promozione per tutti coloro che andranno in Sardegna: due passeggeri con un’auto potranno viaggiare a partire da 65 euro (tutto incluso).

Una promozione, valida per partenze fino al 31 dicembre 2016 e prenotabile da oggi fino al 15 luglio, sulle seguenti tre linee, nelle partenze “Super Best Offer” rilevabili on line:

- Livorno-Olbia-Livorno ?

- Piombino-Olbia-Piombino ?

- Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia ?

Per maggiori informazioni sull’offerta www.moby.it e www.tirrenia.it. ?