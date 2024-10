Dal 1 dicembre al 31 dicembre 2018 e dal 1 gennaio al 15 marzo 2019, per tutti i veicoli a motore, è in vigore l'obbligo di catene a bordo o l'utilizzo di pneumatici invernali (da neve) dal chilometro 137+900 e 179+500 della strada statale 131 ''Carlo Felice' (tratto Campeda).

Tale obbligo però sarà in vigore SOLO in caso di avviso di condizioni meteorologiche avverse diramato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile in cui si prevedono precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio. In tali casi la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Centrale della Protezione Civile ricevuto in citato avviso, provvederà alla conseguente informazione secondo le modalità stabilite dalla Regione stessa.

L'OBBLIGO VA OSSERVATO DAL PUNTO DI INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE SOLO SE LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E DELLA STRADA LO RICHIEDONO.

Pneumatici invernali. Si tratta di pneumatici invernali conformi alle norme UE o ai regolamenti ECE-ONU in materia quelli siglati M+S, MS, M-S o M & S.

- Oltre ai tipi M+S eventualmente indicati nella carta di circolazione sono utilizzabili anche i tipi M+S aventi le misure dei pneumatici normali riportate nella stessa carta di circolazione, ma con indice di velocità non inferiore a "Q";

- Le catene vanno installate sulle ruote motrici. Le norme non precisano se è necessario installare pneumatici invernali su tutte le ruote ma ciò sicuramente consigliato al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;

- Per evitare equivoci si segnala che i mezzi antisdrucciolevoli sono necessari anche per i veicoli a trazione integrale, cioè con 4 ruote motrici.

Cosa si rischia? Non avere catene a bordo o il mancato utilizzo di pneumatici invernali comporterà una sanzione amministrativa: nei centri abitati la multa è di 41 euro, ma può arrivare a un massimo di 168 euro, mentre sulle autostrade e sulle strade extraurbane, principali o assimilate, va da un minimo di 85 euro ad un massimo di 338 euro.

In caso di accertamento delle suddette violazioni, viene intimato al conducente di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli. Quando non viene rispettato l'ordine è prevista una sanzione pecuniaria di 85,00 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

