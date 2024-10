Partirà da Alghero mercoledì 1 giugno alle 06:30 alla volta di Barcellona il primo volo di Alitalia che collegherà l’aeroporto El Prat con l’Aeroporto di Alghero e viceversa.

Il nuovo volo verrà operato con tre frequenze settimanali, lunedì, mercoledì e domenica. Da Barcellona l’orario previsto del decollo è alle 8:35.

Sabato prossimo, 4 giugno, invece, alle 8:00 prenderà il via un nuovo collegamento: Alghero – Prigi, aeroporto Charles de Gaulle.

Il nuovo volo verrà operato con due frequenze settimanali, martedì e sabato. Dalla capitale francese l’orario previsto del decollo è alle 11:20.

I collegamenti fra Alghero e Barcellona e Parigi saranno effettuati con aerei Airbus A320.

Oltre all’apertura dei due nuovi collegamenti internazionali diretti, Alitalia aggiunge un ulteriore volo quotidiano fra Alghero e Roma (che porta a cinque le frequenze giornaliere fra i due aeroporti nel periodo estivo) consentendo ai passeggeri in partenza da Alghero di proseguire, via Fiumicino, verso destinazioni molto importanti per il Nord della Sardegna, tra le quali Berlino, Monaco di Baviera, Amsterdam o Belgrado.

I biglietti dei voli Alitalia sono acquistabili sul sito internet www.alitalia.com, tramite il call center al numero 892010, in tutte le agenzie di viaggio e presso la biglietteria dell’Aeroporto di Alghero.