La ASL 3 di Nuoro ha reso noto che, grazie alla collaborazione con i medici ASCoT (Ambulatori Straordinari di Comunità Territoriali), è stata organizzata un'ampia campagna di vaccinazione antinfluenzale che ha coinvolto la maggior parte dei comuni dei Distretti aziendali.

Questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla cooperazione tra i Medici di Medicina Generale e il Dipartimento di Prevenzione aziendale, in particolare il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) situato in via Trieste 80. È stato redatto un calendario, soggetto a costanti aggiornamenti, consultabile dai Sindaci e dai cittadini sul sito web dell'ASL 3 di Nuoro nella sezione "Come fare per".