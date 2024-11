La Direzione strategica dell’ASL 3, accogliendo con favore la sollecitazione dei sindaci del territorio e avvalendosi della positiva sinergia tra la Direzione del Distretto Socio Sanitario di Nuoro e il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) di via Trieste, organizza per domenica 17 novembre un open day ad accesso libero, senza prenotazione, per la somministrazione del vaccino antinfluenzale.

Gli ambulatori del piano “0” della Casa di Comunità San Francesco, con ingresso da via Demurtas, saranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Giornate dedicate alla vaccinazione antinfluenzale, garantite dal personale sanitario del SISP, riguardano anche i comuni del Distretto Socio Sanitario di Sorgono. Di seguito il calendario:

Desulo : Poliambulatorio, venerdì 15 e 22 e 29 novembre , dalle 15.00 alle 17.00 ;

Teti : venerdì 15 novembre 2024 , dalle 17.30 alle 19.00 ;

Ovodda: venerdì 22 novembre 2024, dalle 17.30 alle 19.00.

L'ASL ricorda, inoltre, che sempre nella Casa di Comunità San Francesco di Nuoro, sono già programmate due giornate per la somministrazione del vaccino antinfluenzale a tutti coloro che non hanno momentaneamente assegnato un medico curante. In questo caso il personale sanitario del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di via Trieste sarà presente nelle giornate di: i lunedì del 18 e 25 novembre dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Il vaccino è indicato per tutte le persone che desiderano ridurre il rischio di contrarre la malattia influenzale o ridurne le complicanze, ed è raccomandato per le “categorie a rischio”: tutti i soggetti con più di 60 anni; le persone immuno-compromesse; i pazienti affetti da patologie croniche degenerative; i familiari di soggetti fragili e caregiver; i bambini tra i sei mesi e i sei anni; le donne in gravidanza; gli operatori sanitari; le persone addette a servizi pubblici di primario interesse collettivo (polizia e uffici di front office); i donatori di sangue.