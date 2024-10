Paura durante la mattinata di oggi a Carbonia dove, attorno alle ore 08:45, è esplosa una bomba artigianale ferendo una donna di 68 anni.

Secondo una prima ricostruzione, l’ordigno si trovava davanti al giardino di un'abitazione di via 18 Dicembre all’interno di una scatola di legno che la 68enne ha spostato mentre dava da mangiare ad alcuni gatti, e in quel momento è esploso ferendola, fortunatamente in modo non grave.

La donna è stata trasportata in codice giallo dal personale medico del 118 all’ospedale Sirai, mentre sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini, e agli artificieri.

"Le prime verifiche hanno accertato che un piccolo ordigno, contenuto in una scatola di legno, era stato abbandonato su un terreno di proprietà di un uomo del luogo - spiegano -. La donna ferita si trovava sul posto quale responsabile di una colonia felina. Incuriosita dal pacco, lo ha spostato causando l'esplosione".

I militari dell'Arma adesso stanno cercando di capire cosa si nasconde dietro l'episodio e il destinatario del pacco bomba.

Le forze dell'ordine hanno individuato un 72enne di Carbonia ritenuto responsabile della realizzazione dell'ordigno. Al momento non si conoscono altri dettagli sul motivo dell'azione. Secondo quanto appreso, perquisendo la sua abitazione sarebbe stato trovato il materiale usato per confezionare l'ordigno e anche altre bombe in fase di realizzazione. Il 72enne è stato fermato e adesso si trova in caserma.