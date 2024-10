Uno straniero di 35 anni è stato denunciato dalla Polizia per resistenza a pubblico ufficiale, sanzionato per ubriachezza e per inosservanza alle norme in materia di immigrazione.

Nello specifico, nei giorni scorsi, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Questura di Sassari, gli agenti della Sezione Volanti è intervenuta in un bar del centro storico, dove veniva lamentata la presenza di uno straniero che arrecava disturbo e infastidiva la clientela, in quanto si avvicinava ai presenti in segno di sfida, li toccava con fare molesto e gli rivolgeva offese.

Giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’uomo per poi allontanarlo dal locale per assicurare la sicurezza di tutti i presenti. Accompagnato negli uffici della Questura, i poliziotti sono riusciti a calmare il 35enne inizialmente per nulla collaborativo. Una volta scoperte le sue generalità, gli agenti hanno appurato che sullo stesso gravava un provvedimento di espulsione. Sono state quindi avviate tutte le pratiche volte a eseguire il provvedimento, al cui esito lo straniero è stato accompagnato presso il C.P.R. di Macomer.