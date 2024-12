Oggi, sabato 7 dicembre, si è tenuto il convegno "Le Fiamme Gialle e lo spigolo Nord Ovest" presso la Biblioteca "Maria Ciusa Romagna" a Oliena, come parte delle iniziative del Comando Provinciale di Nuoro per celebrare il 250° anniversario della fondazione del Corpo.

Organizzato dal Colonnello Alessandro Ferri, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, l'evento ha offerto l'opportunità di esplorare la storia dell'alpinismo svolta dalla Guardia di Finanza in Sardegna dagli anni '70 fino all'odierna istituzione della Stazione Soccorso Alpino di Nuoro.

Durante l'incontro è stata presentata un'importante operazione condotta dalla Stazione per garantire la sicurezza di una delle vie di arrampicata più famose dell'Isola, la via "Legione Reale Truppe Leggere" o "Spigolo Nord Ovest" della punta Cusidore. Tra i partecipanti al convegno c'erano anche militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza che hanno contribuito alla promozione dell'arrampicata tradizionale in Sardegna.