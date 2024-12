Quattro persone, due provenienti dalla Sardegna e due dalla Campania, sono state denunciate in seguito al sequestro di oltre 1.700 kg di giochi pirotecnici illegali da parte della Guardia di Finanza di Cagliari.

Quest'operazione ha smascherato un traffico illecito di fuochi d'artificio provenienti dalla Campania e diretti a Cagliari. Tutto è iniziato con il sequestro di 700 kg di giochi pirotecnici qualche mese fa, segnalato dalle indagini delle Fiamme Gialle.

Durante un controllo presso una ditta di spedizioni a Cagliari, è emerso che i prodotti erano stati gestiti e trasportati senza rispettare le norme di sicurezza basilari. Successivamente è stato individuato un luogo dove erano conservati illegalmente i giochi pirotecnici: due container situati in una zona di Sant'Avendrace, circondati da muri che ostacolavano la sorveglianza da parte delle forze dell'ordine.

All'interno dei container è stato trovata un'altra tonnellata di fuochi d'artificio illegali. In totale, durante l'operazione, sono stati sequestrati più di 1.700 kg di materiale esplosivo, tra cui oltre 180 kg di polvere pirica, e sono state denunciate quattro persone per varie violazioni legate alla fabbricazione, detenzione, vendita e trasporto di esplosivi, così come per infrazioni alle norme sulla sicurezza pubblica.