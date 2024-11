La settima edizione del Lean Healthcare Award 2024, il concorso che celebra le eccellenze sanitarie pubbliche e private italiane, ha visto la Asl di Nuoro primeggiare con tre progetti sul podio. L'evento si è svolto a Roma il 21 novembre e ha visto la partecipazione di 98 aziende sanitarie provenienti da 14 regioni, presentando complessivamente 250 progetti. Tra i 37 finalisti, ben 3 progetti provenivano dall'Asl nuorese. Nella categoria "Azienda Lean", dedicata alle aziende che stanno implementando un percorso di trasformazione Lean nella propria struttura organizzativa, l'Asl di Nuoro si è piazzata al terzo posto, ricevendo il premio intitolato a Piero Tosi. Il direttore generale Paolo Cannas ha ritirato il riconoscimento a nome dell'azienda, sottolineando l'impegno e la determinazione di tutto il personale nel perseguire l'innovazione in un momento critico per la sanità pubblica. Inoltre, la Asl barbaricina ha conquistato il Premio Approccio Metodologico nella categoria "Value Based Healthcare" per il progetto "Vbhc Paziente con Scompenso Cardiaco nella ASL di Nuoro". Questo riconoscimento premia il servizio di Telemedicina che ha migliorato significativamente la qualità della vita di oltre 400 pazienti con scompenso cardiaco, riducendo gli sprechi e alleggerendo il carico sugli ospedali. Infine, la Asl di Nuoro si è classificata al secondo posto nella categoria "IA & Digital Health" grazie al progetto innovativo "Potenziamento delle prestazioni sanitarie in carcere utilizzando il metaverso". Avviato nella colonia penale di Mamone, questo progetto consente ai detenuti di ricevere visite mediche in remoto attraverso l'uso del metaverso, aprendo nuove prospettive nell'erogazione di servizi sanitari.