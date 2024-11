Una squadra della sede centrale dei Vigili del Fuoco di Nuoro è intervenuta poco dopo le 18 di oggi, 3 novembre, per un incidente stradale lungo la SS 389.

Lo schianto è avvenuto al km 7, non distante dallo svincolo per Mamoiada, dove un auto ha sbandato per cause da accertare finendo la sua corsa contro il guardrail.

Tre le persone ferite, sul posto due ambulanze provenienti da Orani e Mamoiada. Gli operatori del Corpo nazionale hanno lavorato per mettere in sicurezza la vettura coinvolta.

I feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale San Francesco di Nuoro. Sul posto anche i Carabinieri di Orani.