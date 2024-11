Paura sulla SS131 DCN, nel restringimento stradale al chilometro 96 in direzione Olbia, dove due auto e un furgone, intorno alle 7 della mattina, sono rimasti coinvolti in un incidente.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati una Volkswagen, una Lancia e furgone Ford Transit. Tre uomini hanno riportato gravi ferite. I Vigili del fuoco del Distaccamento di Siniscola giunti sul posto hanno lavorato per liberare la persona rimasta incastrata tra le lamiere del furgone.

Sul luogo dell'incidente tre ambulanze del 118, oltre all’elisoccorso che ha trasferito l’uomo in condizioni più critiche all’ospedale di Sassari.

Sul posto presente anche la Polizia stradale per i rilievi di competenza e per la gestione del traffico che attualmente risulta bloccato per via della chiusura della strada.