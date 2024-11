Sono tantissimi i messaggi di dolore e cordoglio che sono stati affidati in queste ore anche ai social per ricordare e salutare Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo Figus, 17, Marco Innocenti, 18, e Michele Soddu, 22, i quattro ragazzi deceduti mercoledì 30 ottobre in un incidente stradale alle porte di Fonni.

Questi quattro giovanissimi, uniti sin dall'infanzia e impegnati in varie attività associative, sono stati circondati da tanti amici che ora si ritrovano a confrontarsi con una perdita così devastante.

Riccardo Maloccu ha condiviso un toccante video che racconta momenti indimenticabili trascorsi con le vittime dell'incidente, accompagnandolo con le parole: "Non so nemmeno come dire addio a degli amici a dei fratelli. E infatti non lo farò perché non lo è. È solo un arrivederci. Ne abbiamo passato di ogni genere sia tristi che felici e le ricorderò per sempre. Volate più in alto che potete e brillate come avete sempre fatto amici miei. Non vi scorderò mai. Fate buon viaggio angeli miei".

La ricostruzione dell’incidente

Le quattro giovani vittime erano attese per una cena al caseificio dove lavoravano a Fonni.

I colleghi e gli amici, preoccupati dal fatto che i ragazzi non fossero arrivati alla cena dopo l'ultimo avvistamento in paese alle 17, hanno iniziato a cercarli. Dopo molte ricerche, la Fiat Punto rossa su cui viaggiavano è stata trovata poco prima della mezzanotte, con i quattro giovani morti sbalzati fuori dall'auto lungo la provinciale 69, alla periferia di Fonni.

I quattro amici, uniti sin dall'infanzia e attivi in varie associazioni, probabilmente stavano tornando in paese dopo aver aiutato un amico con i maiali, per poi tornare a casa e prepararsi per la serata. Ma in una curva, a pochi chilometri dal centro abitato, l'auto è uscita di strada e si è schiantata contro due alberi prima di finire in una scarpata. Quando la sera si sono perse le loro tracce e i telefoni sono rimasti muti, più o meno alle 20:30, è scattato l'allarme e prima della mezzanotte la tragica scoperta.

I funerali

Saranno celebrati questo pomeriggio, alle 15:30, nella chiesa di Santa Maria dei Martiri i funerali di Michele Coinu, 21 anni, Lorenzo Figus, 17, Marco Innocenti, 18, e Michele Soddu, 22. L'amministrazione comunale ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino.