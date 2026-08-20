Una tre giorni di arte e bellezza concentrata all’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola) il 20, 21 e 23 agosto per la Pastorale del Turismo.

Prima l’omaggio al Premio Nobel, Grazia Deledda, da parte di Silvano Vargiu, Francesca Nieddu e Neria De Giovanni. Spazio poi alla musica d’autore con il chitarrista Omar Pedrini. Infine il percorso e la metodologia su “come scegliere di essere felici” con Walter Rolfo, ingegnere e docente universitario.

Giovedì 20 Agosto

La serata si apre alle ore 21. A curare il bel momento legato all’accoglienza sarà la comunità di Oniferi.

Ore 21.30. Per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Marta Massa presenta il corto “Un ardente desiderio di primavera”: «Voci fuoricampo si intrecciano nel racconto poetico di appartenenza e aspirazioni del territorio, mentre la natura insieme a queste voci riprende i suoi spazi. Attraverso le poesie di Maria Teresa Rosu, l’ambiente sonoro e visivo dipingono il territorio sardo di oggi durante la lenta e determinata rinascita della primavera e dei sogni dei suoi abitanti».

A seguire lo spettacolo con Silvano Vargiu e Francesca Nieddu e con il commento di Neria De Giovanni: “Dal focolare al Nobel: il sogno di Grazia”. L’accompagnamento musicale è affidato a Simone Pistis.

Venerdì 21 Agosto

Alle ore 21 sarà la Caritas diocesana a curare l’accoglienza e ad aprire il terzo incontro d’autore in calendario.

Per l’appuntamento Tra parole e musica, alle 21.30 a salire sul palco sarà Omar Pedrini, con la partecipazione musicale di Massimo Satta.

Domenica 23 Agosto

Ore 21. Ad accogliere il pubblico all’Area Fraterna sarà la comunità di Loculi.

Ore 21.30. Per il progetto Camineras, a cura di Vincenzo Ligios, Tito Puglielli presenta il corto “Gionata della valle”: «Dieci anni fa, Gionata ha venduto le sue capre perché non riusciva a guadagnarsi da vivere. Le ha portate in Südtirol e si è reinventato facendo il camionista. Ma il richiamo della sua valle e della vita che si era scelto lo hanno convinto a tornare tra i monti di Lanaitho e ricominciare».

A seguire, Walter Rolfo presenta il suo percorso “Come scegliere di essere felici”.

L’accompagnamento musicale è a cura delle Sweet Jam Sisters.

L’ingresso è, come sempre, libero. Chi non potrà essere presente avrà la possibilità di godersi la serata in diretta su Sardegna Live (sul nostro sito, www.sardegnalive.net , su YouTube e su Facebook).

A Tortolì lunedì 24 agosto

Poi la Pastorale del Turismo tornerà a Tortolì lunedì 24 agosto, all’Anfiteatro Caritas, con una serata dedicata a un tema di grande attualità: “Tra cielo e terra. Intelligenza umana e intelligenza artificiale”. Protagonisti dell’incontro saranno l’astronauta Paolo Nespoli, Giacomo Cao e Luca Peyron, con gli intermezzi musicali di Livia Ledda e Giovanni Sechi. La serata prenderà il via alle 21 con l’accoglienza curata dalla comunità di Lotzorai, mentre alle 21:30, per il progetto Camineras, Marta Massa presenterà il corto “Un ardente desiderio di primavera”.

La Pastorale del Turismo

Nei 23 giorni di eventi ospitati all’aperto, nell’Anfiteatro Caritas di Tortolì e nell’Area Fraterna de La Caletta (Siniscola), saranno oltre 80 i protagonisti: tra di loro personaggi noti al grande pubblico, fra cinema, televisione e teatro, ambiente scientifico, mondo della comunicazione e dello spettacolo, altri che si sono distinti per il loro operato e la loro professionalità, per la loro arte e la loro fede, per la capacità di trasmettere messaggi e contenuti positivi, per gli atteggiamenti di pace e di accoglienza.

Nelle serate della kermesse diocesana, sarà inoltre possibile conoscerne storia, tradizioni e cultura dei diversi paesi ogliastrini e nuoresi e assistere alle video proiezioni curate da Vincenzo Ligios in apertura di ogni serata.

Omar Pedrini

Brescia 1967, cantautore e chitarrista italiano. Già leader dei Timoria, dopo l’esperienza della malattia, diventa autore televisivo e docente in Comunicazione Musicale, riavvicinandosi successivamente alla musica suonata con diversi album.

Walter Rolfo

Torino 1972. Ingegnere, psicologo, docente universitario e divulgatore. Insegna al Politecnico di Torino il corso l’Ingegneria della Felicità. Formatore per le multinazionali del mondo, unendo scienza ed emozione.

Sweet Jam Sisters

Trio formatosi nel 2016, composto da Anna Rita Pili, Sonia Puddu e Luisa Balzano. Con l’intreccio delle voci ripercorre alcune tappe del fortunato repertorio dello Swing, del Boogie Woogie, e non solo.