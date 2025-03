Un evento di sensibilizzazione per promuovere la salute mentale e fisica e combattere i disturbi alimentari tra gli studenti delle scuole secondarie di Lanusei si è svolgerà in occasione della "XIV Giornata Nazionale del Fiocchetto lilla". L'ambulatorio dei Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione della Asl Ogliastra ha organizzato un Open Day in programma il 15 marzo, coinvolgendo studentesse e studenti del Liceo artistico, dell'Istituto tecnico e della Scuola centrale. Gli studenti hanno avuto l'opportunità di visitare diverse postazioni per ricevere informazioni e sensibilizzarsi sull'importanza della salute mentale e fisica.

"Questa è un'ulteriore iniziativa che segue la traiettoria dello sviluppo delle politiche socio-sanitarie nel territorio - sottolinea Lorena Paola Urrai, direttrice dei servizi socio-sanitari della Asl Ogliastra - iniziare con la sensibilizzazione sui ragazzi è la strada giusta, anche visto l'aumento negli ultimi anni dell'incidenza di questi disturbi nelle giovani generazioni".

Gli eventi legati al Fiocchetto Lilla hanno lo scopo di promuovere la riflessione sui temi della nutrizione e dell'alimentazione, sensibilizzare sull'importanza della prevenzione e del riconoscimento precoce dei disturbi, nonché facilitare l'accesso ai servizi sanitari per i pazienti e le loro famiglie. Il benessere psicofisico è cruciale per la qualità della vita e dipende non solo da uno stato ottimale di salute fisica, ma anche dal benessere emotivo e mentale della persona.

"Trovare o mantenere un equilibrio in tutti questi aspetti può essere a volte difficoltoso, soprattutto nella fase adolescenziale e può diventare una vera e propria sfida per tutta la famiglia, le istituzioni

e i servizi che erogano salute– spiega la dottoressa Debora Lampis, responsabile del ambulatorio Dna della Asl Ogliastra - i disturbi alimentari sono ormai noti e si parla da anni di anoressia, bulimia nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, ma tra gli adolescenti si stanno affermando nuovi fenomeni meno conosciuti, ma non per questo da sottovalutare".



Nel processo di identificazione di tali malattie, la tempestività della diagnosi e il ricorso a servizi specialistici svolgono un ruolo fondamentale. È per questo motivo che è stata istituita la rete Regionale degli ambulatori Dna, operante anche nel distretto della Asl Ogliastra, presso il Centro di Salute Mentale di Tortolì, situato in via Monsignor Carchero 3.