Controlli a tappeto delle forze dell'ordine nel fine settimana appena trascorso nel territorio di Siniscola, teatro negli ultimi mesi di diversi atti intimidatori.

Con il supporto di militari dello Squadrone eliportato Cacciatori Sardegna, i carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio a Budoni, Torpè, Posada e Orosei.

I controlli, condotti da una ventina di militari, hanno riguardato numerosi soggetti noti alle forze dell'ordine, abitazioni e veicoli e sono stati predisposti sulle principali strade di afflusso e deflusso dall'abitato di Siniscola.

In sintesi sono state controllate 72 persone e 46 veicoli; eseguiti 21 posti di blocco e cinque perquisizioni; controllati tre bar, con identificazione degli avventori; ritirato cautelarmente un fucile cal. 12 e oltre 100 cartucce pari calibro a una 31enne che, nonostante li avesse regolarmente denunciati, non li custodiva in maniera adeguata nella sua abitazione; elevati 1.108 euro di sanzioni per violazioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del Dl 117/2007 nei confronti del titolare di un bar di Torpè vista l'assenza di un apparecchio per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico da parte dei clienti, oltre che l'assenza delle previste tabelle ministeriali.