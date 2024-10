Una giovane donna di Irgoli è morta a un mese dal parto e tutto il paese oggi pomeriggio si è stretto intorno ai parenti per il suo funerale. Una morte che sembra inspiegabile. Antonella Mulas, 34 anni, si è sentita male giovedì sera ed è deceduta all'alba di venerdì all'ospedale San Francesco di Nuoro.

La famiglia attende ora gli esiti dell'autopsia, effettuata ieri, per sapere le cause esatte della morte. Finora non è stata presentata alcuna denuncia. Secondo quando si è appreso, Antonella Mulas era affetta da alcune patologie pregresse, su tutte il diabete: non si esclude che il decesso possa essere legato al suo precario stato di salute.

"Questa è' una tragedia che lascia senza parole - ha detto nella sua omelia don Angelo Cosseddu, il parroco della chiesa di San Nicola gremita di gente - Antonella ha sofferto tanto, era diventata orfana in giovane età. Una donna da poco sposa e madre che ha basato la sua vita sulla fede e l'aiuto al prossimo.

Era una ragazza solare Antonella - ha proseguito il sacerdote - per questo è difficile rispondere al perché di questa morte. Solo nella fede possiamo trovare la speranza per andare avanti e far sì che il dolore non si trasformi in disperazione".