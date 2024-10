Traffico temporaneamente bloccato sulla Statale 131 Dcn, in entrambe le direzioni, per un incidente avvenuto all’interno della galleria “Prato Sardo”, a Nuoro. Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti quattro veicoli.

Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO