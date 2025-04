Anche la Sardegna si unisce al cordoglio universale per la morte di Papa Francesco. Il vescovo Antonello Mura, a nome della Diocesi di Nuoro e di Lanusei, ha affidato le sue parole alla preghiera e al ricordo: “Il vescovo Antonello con le Chiese di Nuoro e di Lanusei prega per Papa Francesco affidandolo al Dio della vita in pienezza, che lui ha annunciato e testimoniato come Servo dei servi. Ogni sua parola e ogni suo gesto ci rimane come un testamento del suo servizio e del suo amore alla Chiesa. Rimarrà indimenticabile per il suo stile evangelico, l’apertura di cuore e lo sguardo profetico".

Papa Francesco si è spento questa mattina, lunedì 21 aprile, alle 7:35. Aveva 88 anni. A darne l’annuncio, con parole colme di emozione, è stato il cardinale Kevin Farrell: “Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della Sua Chiesa. Ci ha insegnato a vivere i valori del Vangelo con fedeltà, coraggio e amore universale, in modo particolare a favore dei più poveri ed emarginati. Con immensa gratitudine per il suo esempio di vero discepolo del Signore Gesù, raccomandiamo l’anima di Papa Francesco all’infinito amore misericordioso di Dio Uno e Trino”.

Una figura che ha segnato profondamente il suo tempo, lasciando un’impronta incancellabile nella storia della Chiesa e nel cuore dei fedeli.