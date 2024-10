"Careddu Francesca nata a Nuoro il 16 gennaio 1915 ha superato brillantemente l'esame e ora ha la licenza media".

Così ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, nella Scuola media Maccioni di Nuoro, la presidente della commissione d'esame ha annunciato a nonna Chischedda, che il suo sogno di una vita era stato realizzato.

A 99 anni ha potuto stringere tra le mani il suo attestato: l'ha baciato più volte e ha pianto di gioia di fronte a un'aula gremita di tante persone giunte a farle gli onori.

"Non ho dormito tutta la notte per la tensione di dover affrontare l'esame", ha raccontato. E agli studenti ha raccomandato: "Non dovete avere paura dell'esame, se l'ho passato io, voi lo passerete al volo".