Gli autotrasportatori sardi, in rivolta da giorni su tutto il territorio regionale contro il caro carburante, saranno protagonista dell'ennesima manifestazione a Nuoro domani, 18 marzo.

Gli operatori del settore si sono dati appuntamento per le ore 9 in viale Sardegna. Da lì inizierà la protesta nel corso della quale intendono far sentire la propria voce e chiedere una diminuzione immediata dei prezzi del gasolio.

In questi giorni i numerosi presidi da Olbia a Cagliari hanno creato non pochi disagi nell'ambito del trasporto delle merci. E' la sacrosanta protesta di una categoria che non riesce a sostenere il costo di gestione dovuto all'incredibile rincaro delle ultime settimane.