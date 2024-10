Un violento temporale si è abbattuto su Olbia e la Gallura, provocando disagi soprattutto nei trasporti. L'aeroporto Costa Smeralda ha dovuto sospendere temporaneamente le operazioni dirottando alcuni voli e ritardandone altri.

Tre voli in arrivo nello scalo gallurese hanno dovuto far rotta su Alghero, altri tre risultano ritardati per motivi operativi e altri cinque apparecchi sono fermi in pista in attesa di avere il via libera alla partenza. La situazione sta tornando lentamente alla normalità, ma lo stop temporaneo alle operazioni ha creato un grande affollamento: una decina tra jet e aerei di linea di varie compagnie - provenienti da località come Atene, Forlì, Milano, Malaga, Baku, Parigi - hanno atteso volando in cerchio l'ok per il loro slot.