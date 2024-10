E' una storia d'amore d'altri tempi quella che vede protagonisti Pietrino Flore e Maria Elena Petronilla Luche di Irgoli, che oggi festeggiano i 75 anni di matrimonio: nozze di platino.

Il 25 maggio lui ha compiuto 100 anni, mentre lei ha celebrato le 97 primavere il 25 novembre.

"Si sono sposati il 29 dicembre del 1946 - racconta il nipote Vincenzo a Sardegna Live - e hanno avuto 12 figli tutti viventi. Oggi hanno compiuto 75 anni di matrimonio, nozze di platino, credo sia la coppia più longeva dell'Isola".

Pietrino e Maria Elena hanno entrambi superato il Covid. "Nonno in forma grave - ricorda Vincenzo - e ringraziando il cielo si è ripreso ed in pubblico ha ringraziato tutto il paese cantando sul palco ad agosto in occasione della festa di Sant’Antioco ad Irgoli. Si era esibito sul palco del paese già in passato (video al termine dell'articolo, ndr)".

Una storia di profonda intesa e condivisione nata e cresciuta ad Irgoli, dove i coniugi hanno trascorso tutta la vita fino a raggiungere l'importante traguardo.