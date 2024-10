Importanti novità per gli amanti dei cani. Fino allo scorso anno chiunque volesse andare al mare con il proprio amico a quattro zampe sulla costa di Orosei doveva recarsi presso l’Oasi di Biderosa. Per la nuova stagione, però, il Comune ha voluto dare un segnale forte in favore di tutti coloro che amano passare le vacanze con il proprio animale da compagnia.

Ecco allora che sono stati individuati due tratti di spiaggia libera aperti ai cani nel litorale di Orosei, le aree “animal friendly” si trovano a Cala Liberotto e nella Marina di Orosei, ad Osala.

Chi fruirà delle due nuove spiagge per cani di Orosei avrà l’obbligo di portare con sé il guinzaglio, da usare solo in caso di necessità, e la possibilità di fare il bagno in mare nel tratto antistante l’area riservata alla dog beach. Da segnalare anche che la spiaggia è libera, ma non ci sono servizi, saranno i padroni a dover pensare all’ombra e all’abbeveramento degli animali.

Il regolamento recita:

§ l’utilizzo di tali aree è consentito dall’alba al tramonto nel periodo dal 20/06/2018 al 31/10/2018;

§ possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all’anagrafe canina;

§ qualunque deiezione degli animali stessi deve immediatamente essere rimossa a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccoglitore e riposta negli appositi contenitori;

§ i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali o lesioni a persone, animali e cose provocate dall’animale stesso;

§ i proprietari/detentori debbono essere muniti di apposito guinzaglio, da utilizzare in caso di necessità;

§ gli animali debbono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati del proprietario;

§ gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata sotto il controllo e con la responsabilità del proprietario/detentore;

§ gli animali devono essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;

§ sarà cura del proprietario, per il benessere dell’animale, creare zone d’ombra e provvedere alla fornitura di acqua per l’abbeverata e la docciatura;

§ che sarà individuato nei termini di legge il soggetto cui affidare i periodici interventi di pulizia e di risanamento dell’arenile.

Sanzioni:

Chi non dovesse rispettare le regole dovrà pagare le sanzioni pecuniarie amministrative pari a una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.