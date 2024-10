Notte di fuoco a Olbia, dove una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta intorno all'1 in via Boito per l'incendio di due auto, una Smart e una Audi Q2, parcheggiate una davanti all'altra lungo la carreggiata.

Nonostante l'intervento dei VVF sia stato immediato, le due auto sono andate completamente distrutte. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della stazione locale che stanno ora indagando per risalire alla causa dell'incendio. Non si esclude che il rogo sia di carattere doloso.