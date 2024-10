"Indigna che i lavoratori dell'autotrasporto siano sottoposti a una sorta di discriminazione di fatto nell'assegnazione delle cabine sui traghetti che collegano la Sardegna al continente. Noi sardi abbiamo il culto dell'accoglienza e siamo giustamente soddisfatti se i turisti vengono numerosi, ma non si può che provare imbarazzo di fronte agli episodi denunciati dalla Cna Fita".

Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), a seguito della nota di Cna Fita Sardegna in cui viene denunciato il trattamento riservato ai camionisti, a cui non verrebbe garantito il posto letto in cabina nel traghettamento con il continente, che invece viene assegnato ai turisti.

"I camionisti già fanno un lavoro usurante e il trattamento loro riservato va stigmatizzato, soprattutto occorre un intervento presso le compagnie di navigazione che permettono o attuano questa cernita, la cui correttezza è perlomeno dubbia - prosegue -. E' dovuto nei confronti di una categoria cui non ci si decide a riconoscere nei fatti la giusta dignità e che dovremo seguire più da vicino nelle difficoltà spesso drammatiche patite per il caro tariffe e carburanti".