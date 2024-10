Si svolgerà lunedì 30 gennaio 2017, alle ore 17.00, nel Comune di Villasalto, la cerimonia di nomina di “Piccola Ambasciatrice di Pace” per Nicole, la bimba sarda, prima nata in Italia, a capodanno, allo scoccare della mezzanotte.

L’evento è ideato e promosso dalla “Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo”(WFWP), movimento internazionale, che da più di vent’anni lavora in più di 120 nazioni per il conseguimento della pace, attraverso il ruolo della donna, superando barriere razziali, culturali, politiche e religiose.

La Federazione delle Donne considera la donna portatrice di vita e di valori che ereditati dai figli creeranno le basi di un mondo in cui vincano l’amore, la riconciliazione, il rispetto e la fratellanza.

In quest’ottica ha deciso di creare un momento di sensibilizzazione su tematiche quali la vita, la pace, la maternità.

L’iniziativa ha preso vita 17 anni fa a Padova, in collaborazione con l’Amministrazione cittadina e l’Azienda ospedaliera e dal 2004 si è estesa a livello nazionale coinvolgendo le città di Torino, Roma, Milano, Bordighera, Padova, Agrigento, Pordenone, Gradisca d’Isonzo e Prato, comuni dove si sono verificate le precedenti nascite.

Dal 2009 la cerimonia nazionale ha ottenuto il Patrocinio Ministeriale

La Federazione delle Donne donerà una medaglietta d’oro raffigurante "La Colomba della Pace” appositamente creata dall’artigiano orafo Lorenzo Sampaoli e nominerà Nicole “PICCOLA AMBASCIATRICE DI PACE” consegnandole un attestato ricordo.

Questo omaggio vuole essere un augurio di pace e fratellanza che dal primo nato/a si possa propagare a tutte le generazioni, creando un piccolo tassello da aggiungere all’impegno per la costruzione di una nuova “cultura del cuore”.

Aderisce all’iniziativa la Federazione delle Famiglie per la Pace nel Mondo e l’Unificazione che offre le “tradizionali scarpette”, simbolo di un lungo e felice cammino di pace e prosperità.

Il progetto ha sostenuto, negli anni, con ampio riscontro, il “Decennio Internazionale della Cultura della Pace e della Non-violenza per i bambini del Mondo” (2001/2010) promosso dalle Nazioni Unite.

Dal 1997 la Federazione delle Donne per la Pace nel Mondo è stata riconosciuta Organizzazione Non-Governativa con lo stato generale consultativo nel Consiglio Economico e Sociale ed affiliata al Dipartimento dell’Informazione delle Nazioni Unite.

La cerimonia che vede protagonista la piccola Nicole, ha subito ottenuto il consenso delle Amministrazioni locali. Il Sindaco di Villasalto Paolo Maxia e il Sindaco di Monserrato Tomaso Locci hanno da subito aderito con entusiasmo all’iniziativa, creando un appuntamento che vedrà la collaborazione di Villasalto, comune di residenza della piccola Nicole e Monserrato, comune in cui è avvenuta la nascita. L’invito è stato esteso al Sindaco di Cagliari.

L’evento sarà un momento di sensibilizzazione e di celebrazione della vita e del valore della famiglia, vista come cellula di pace, essenziale per lo sviluppo di una nuova cultura del cuore.

Parteciperanno alla cerimonia: