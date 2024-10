A seguito di attività investigativa, personale della Polizia di Stato ha identificato e denunciato in stato di libertà gli autori dei furti avvenuti all’interno di due attività commerciali, presenti nel centro commerciale “La Piazzetta”, indagando due uomini, S.G., P.C. entrambi 38enni e uan donna D.F. di anni 36.

Le indagini erano partite dopo la segnalazione del proprietario dell’attività commerciale che, stanco dei continui ammanchi di denaro contante dal fondo cassa, di centinaia di capi d’abbigliamento e giochi per un ammontare complessivo di migliaia di euro, si è rivolto alla Polizia di Stato che ha individuato quali responsabili.

I fatti sono avvenuti tra il 2013 e 2014 in più occasioni, S.G., ideatore dei colpi, approfittando della qualifica di addetto alla vigilanza e dipendente di una nota società di sicurezza sassarese, ha incontrato P.C. e la D.F. nei garage del centro commerciale, quando l’attività era chiusa, facendoli entrare all’interno dei due esercizi che avrebbe dovuto vigilare e di cui aveva la disponibilità delle chiavi.

I tre, una volta all’interno dei negozi, si erano impossessati del denaro e della merce individuata durante le ricognizioni fatte quando i negozi erano aperti, fingendosi normali clienti senza compiere nessun acquisto. L’attività criminale è stata documentata in più riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, che hanno permesso di conoscere meglio le modalità dell’azione criminosa.

Nei vari fotogrammi si vede S.G. impossessarsi della merce, incurante della funzione da lui ricoperta, che indossava la divisa da addetto alla vigilanza, incarico ricoperto anche da P.C. che in quel frangente non risultava essere in servizio.

D.F., invece, dai successivi accertamenti, è risultata essere anch’essa dipendente della stessa società sassarese di sicurezza, ma in qualità di addetta alle pulizie.

Ai tre, nei giorni scorsi, è stato notificato dagli agenti della Squadra Mobile l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, come disposto dalla Procura della Repubblica di Sassari ai quali viene contestato il reato di furto aggravato e continuato in concorso.