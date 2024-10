Si terrà a Tonara il 9 ottobre 2016, la 9° edizione di “Colores de Monte”, organizzata dal Comune di Tonara insieme alla Pro Loco.

Si tratta di una camminata, non competitiva, che andrà ad attraversare i bellissimi e incontaminati paesaggi di Tonara, il piccolo centro del nuorese famoso per il suo tipico torrone.

L’incontro è fissato per le ore 8 presso il Bar Latzarinu, per poi partire intorno alle ore 9 verso la destinazione finale: la località San Sebastiano.

Sarà un tuffo nella natura, oltre che un’opportunità per scoprire o riscoprire alcuni dei paesaggi più belli della Sardegna.

I partecipanti dovranno percorrerete un tracciato di circa 10 km, con una difficoltà di tipo media, per questo è raccomandato l’utilizzo di scarpe da trekking e il trasporto di una bottiglia d’acqua.

A seguire, sarà servito il pranzo a base di pietanze tipiche locali, per un costo di 15 euro per adulti e 10 euro per bambini.

Per poter prendere parte a questa bellissima iniziativa è possibile prenotarsi entro sabato 8 ottobre fino alle ore 14.