Il 18 maggio si festeggia la Giornata internazionale dei Musei (International Museum Day) promossa dall’Icom.

Il tema dell’edizione 2020 è Musei per l’eguaglianza: diversità e inclusione, che pone all’attenzione e alla riflessione di tutta la comunità museale il ruolo sociale degli Istituti culturali, la loro potenzialità nell’essere agenti di cambiamento, realizzando azioni per favorire la fruizione e la partecipazione da parte di tutte le persone.

Il Museo Archeologico nazionale di Cagliari pubblicherà online un video in cui verranno raccontati attraverso i reperti alcuni momenti storici in cui si è realizzata l’inclusione e l’integrazione tra culture differenti.





Si tratta dell’arrivo in Sardegna delle genti portatrici della cultura Campaniforme nell’età del Rame e della fase in cui le genti nuragiche e i mercanti fenici hanno coabitato e condiviso spazi e merci.Il filmato mostrerà anche il lavoro che il museo sta portando avanti da alcuni anni in tema di accessibilità fisica, sensoriale, cognitiva e culturale.