È morto questa notte nella sua abitazione di Roma l'ex questore di Oristano Giovanni Pinto, aveva 67 anni. Fatale per lui un infarto fulminante che lo avrebbe sorpreso nel sonno. Il medico del 118 intervenuto sul posto non ha potuto che constatarne il decesso.

L'uomo, dopo aver guidato per diversi anni il settore dell'immigrazione internazionale a Roma, era stato promosso dal ministero lo aveva inviato nel 2008 presso la Questura oristanese. Per tre anni aveva lavorato in città guadagnandosi la stima e l'apprezzamento dei cittadini e del personale col quale aveva collaborato.

Dopo Oristano era passato alla Questura de L'Aquila e da tre anni era divenuto prefetto ricoprendo il coordinamento internazionale dei migranti al ministero. Da appena un anno era in pensione.