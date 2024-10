Michele Tinti è un ragazzo di 23 anni, originario di Monserrato, con tanti sogni che ha inseguito fino in Olanda. Dal 2018 si è trasferito a Deventer dove al momento vive e lavora. A sconvolgere i suoi piani, una notizia ricevuta a settembre del 2021 quando ha scoperto di avere un linfoma di hodgkin nel mediastino in stadio avanzato.

“Questo non è un buon momento, sono al terzo ciclo di chemioterapia e a seguire dovrò sottopormi a radioterapia ai protoni. In Olanda non ci sono tanti macchinari di questa specifica radioterapia ai protoni e fotoni, per questo i dottori mi hanno spiegato che dovrò andare a Groningen e stare lì per il tempo della terapia. Sarò costretto a passare un mese in una citta a circa 160-180 Km da casa mia e avrò un po’ di spese da sostenere per l’alloggio e il trasporto” spiega Michele.

Proprio per far fronte alle nuove sfide economiche che la malattia gli ha posto di fronte, da due giorni, ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe. La solidarietà non si è fatta attendere, dall’Italia e dalla sua città natale sono arrivate molte donazioni e messaggi di incoraggiamento. Attualmente sono stati già raccolti oltre 6.800 euro.

“Devo fare questa radioterapia speciale per salvaguardare il cuore e gli organi intorno al tumore, questa radio ai protoni mira direttamente alle cellule cancerose senza rischi che le radiazioni tocchino gli altri organi vitali creando danni irreversibili. Spero mi sappiate aiutare, conto su tutti voi” è l’appello del giovane.

La campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/spese-di-viaggio-e-alloggio-per-andare-a-groningen