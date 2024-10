Poco dopo mezzanotte di ieri le forze dell'ordine hanno ricevuto segnalazioni relative a un litigio in via Regolo a Monserrato. Una delle persone coinvolte, secondo le segnalazioni, avrebbe minacciato e aggredito le altre con una roncola e un bastone. Sul posto è dunque intervenuta la Polizia.

L’uomo che avrebbe minacciato i due residenti della zona sarebbe stato identificato, mentre le vittime si sono fatti medicare in ospedale. I contorni della vicenda sono ancora poco chiari e i poliziotti hanno avviato le indagini per capire cause e modalità della lite e dell'aggressione.