A Monserrato, un 23enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri della locale Stazione, durante una serie di controlli finalizzati a contrastare ogni forma di criminalità e assicurare il rispetto delle prescrizioni anti-Covid. Il giovane è stato fermato nel corso della serata di ieri durante un normale controllo su strada nella centrale via Giulio Cesare, mentre era alla guida.

Visto l’atteggiamento sospetto, dopo la completa identificazione, i militari hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione personale, che avrebbe permesso di sequestrare due bustine contenenti marijuana, nonché 7 grammi di hashish. La successiva perquisizione estesa presso la propria abitazione, avrebbe consentito di rinvenire, debitamente occultati, altri due ovuli contenenti hashish, del peso complessivo di 20,90 grammi, un panetto di hashish del peso di 54 grammi, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 1200 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, già noto ai carabinieri per i suoi precedenti di polizia per reati in materia di sostanze stupefacenti, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, da dove questa mattina è stato prelevato e condotto nelle aule giudiziarie del Tribunale di Cagliari per la convalida dell’arresto.