Nella tarda mattinata di oggi un 40enne motociclista è stato travolto a Monserrato da un'auto condotta da un uomo di 83 anni. L'anziano, a cui è stata ritirata la patente, secondo i primi accertamenti avrebbe attraversato l'incrocio con il semaforo rosso.

Il malcapitato è stato trasportato all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso. L'incidente è avvenuto lungo la statale 554. La Lancia Y condotta dall'83enne arrivava da Quartu Sant'Elena e avrebbe attraversato l'incrocio di Monserrato nonostante il semaforo rosso. Proprio in quel momento transitava lo scooter Aprilia con in sella il 40enne che è stato centrato in pieno dell'auto.

Il motociclista è stato sbalzato dalla due ruote, finendo sull'asfalto. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e della polizia municipale di Monserrato. Le condizioni del ferito sono gravi i medici mantengono riservata la prognosi. I rilievi sono stati svolti dalla polizia municipale.