Avevano le zampe legate col nylon, abbandonati in uno sterrato, in balia degli animali predatori. Nove agnellini, tra i 7 e i 14 giorni di vita, sono stati salvati dagli uomini della Stazione Forestale di Marrubiu, a Mogoro. Gli animali erano legati e bloccati in località "Puisteris", a pochi metri dalla strada complanare della 131, nascosti tra la vegetazione.

Gli agnellini sono stai visitati dai veterinari della Asl e poi affidati ad un'azienda zootecnica del settore. Il Corpo forestale ha avviato le indagini per risalire a chi ha abbandonato li agnelli.

"Dagli accertamenti finora svolti appare chiaro che si tratta di un abbandono di animali provenienti da un allevamento di ovini, con l'aggravante del maltrattamento dovuto all'utilizzo di tecniche cruente". Secondo gli investigatori il gesto è da attribuire "esclusivamente ad interessi economici, in quanto con la soppressione dei piccoli, si risparmiano i costi per il loro allevamento e nel contempo si ottiene una maggiore produzione di latte che nell'annata corrente ha avuto un forte rialzo nel prezzo di mercato", concludono dal Corpo forestale.