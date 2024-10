Si è consegnato nel pomeriggio, nelle mani del questore di Nuoro e del capo della Squadra mobile, l'agricoltore di 57 anni, Pietrino Floris, che ha minacciato di farsi esplodere nella cantina del suo palazzo in via Istiritta a Nuoro, dove erano presenti alcune bombole di gas.

Dopo un paio d'ore di trattative l'uomo ha accettato di uscire. Le forze dell'ordine hanno blindato la via facendo anche evacuare 60 famiglie dal palazzo. Sul posto gli agenti della polizia, i carabinieri i vigili del Fuoco e i vigili urbani.

Tutto è cominciato nel primo pomeriggio quando l'uomo avrebbe avuto un alterco in famiglia andando in escandescenze, in quei momenti ha anche esploso alcuni colpi con la sua pistola, una 7,65 legalmente detenuta. La moglie e i due figli sono scappati e hanno subito chiamato le forze dell'ordine. Floris ha continuato a sparare nelle scale del palazzo fino a scendere nella cantina e a barricarsi, qui avrebbe esploso altri colpi di pistola: "Faccio esplodere il palazzo, ho qui dell'esplosivo" ha urlato a più riprese.

Immediato l'arrivo delle forze dell'ordine che hanno dato disposizioni per lo slaccio dell'impianto a gas del palazzo e chiamato gli operatori dell'Enel per staccare l'elettricità. Floris è stato portato in Questura dove dovrà spiegare agli inquirenti i motivi del gesto. Nessuno è rimasto ferito e in serata i condomini sono potuti rientrare nelle loro abitazioni.