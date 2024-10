Nella giornata di ieri i poliziotti della Sezione Investigativa insieme agli Agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno dato seguito all’ordinanza del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna nei confronti di un 51enne quartese.

Il provvedimento è scaturito a seguito delle numerose denunce sporte dalla vittima, moglie dell’uomo.

Grazie alla minuziosa attività compiuta in questi mesi dai poliziotti del Commissariato, è stato accertato, come riferito dalla Polizia, che i maltrattamenti sono iniziati nel giugno 2017. La donna ha subito continue minacce, umiliazioni, violenze di natura morale e il marito ha avuto atteggiamenti aggressivi e prevaricatori anche in presenza delle figlie minorenni.

Accogliendo queste risultanze l’Autorità Giudiziaria ha emesso, dunque, la misura cautelare, a cui i poliziotti hanno dato immediatamente esecuzione.

Ora l’uomo non potrà più avvicinarsi a meno di 300 metri dai luoghi frequentati dalla donna e gli è stato imposto anche il divieto di non comunicare con lei e le figlie in alcun modo con qualsiasi mezzo.