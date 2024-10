Classe 1958, sardo sardo. Sardo precisamente di Tramatza.

Intrattenitore, cantante, umorista: il suo nome è Alverio Cau ed è il personaggio per cui ho il piacere e l’onore di scrivere, per i sardi nel mondo e non.

Diciamo che a pronunciare il suo nome, il quadro è già chiaro, non necessita di troppe spiegazioni, ma quel che voglio proporre è una cornice ben dettagliata del suo iter, dagli albori ad oggi.

Andando a ritroso nella sua carriera artistica, lo vediamo nascere a Santa Giusta come cantante solista del favoloso “Santa Giusta Sound”, dove avrà la fortuna e l'onore di far parte dei mitici “Dinosauri” (1975-1977) e dei “Salis & Salis” (1978 e '79) con i quali, giovanissimo, insieme a Benito Urgu, è co-protagonista di “Su Mummuttone”: la prima commedia musicale in limba della storia.

Da questo momento in poi, condivide il suo cammino professionale con Benito Urgu e con lui dal 1983 al 1992 scrive, produce e rappresenta i più famosi spettacoli e prodotti discografici di successo che hanno fatto crescere, ridendo, almeno due generazioni e per citarne alcuni: Chi l'ha visto, Boghes de Domo, Un giorno in pretura, Cicitta è facendo salciccia, Visitors, Pala' Benito.

Dal 1993 al 2004 intraprende numerose esibizioni personali, pubbliche e private, grazie alle quali arricchisce il repertorio portando sulla scena le canzoni più popolari della musica etno-beat ed etno-pop oristanese degli anni '60 e '70 (Salis, Urgu, Barrittas e Nuraghi) , assieme ad altre varie canzoni proprie originali.

In quel periodo sviluppa inoltre le sue già fondate capacità di intrattenitore e animatore, interagendo sempre di più con il pubblico.

Nel 2003 esce il primo cd singolo: “Martinikka Makka”.

Personalizza così le performance con il proprio inconfondibile stile di “showman tuttofare”, passando con disinvoltura dall'intrattenimento musicale e animazione alla presentazione di rassegne varie, sfilate di moda, eventi canori, festival e altro.

Durante un nuovo ciclo di collaborazione con Benito Urgu (dal 2005 al 2010) scrive e mette in scena nuovi spettacoli e prodotti discografici come Mattagà, Centu Barrittas (con i componenti d'epoca), Io Ce Lai e Sardo Sardo.

E' un periodo molto fortunato e ricco di successi suggellati dalla partecipazione a importanti programmi dei network nazionali come Ra1, Sky, Mediaset e altri.

Nel 2011 torna in scena con “Mi Manda RaiMondo”, il suo nuovo spettacolo di varietà comico-musicale. Un “contenitore” condito di canzoni e balletti (Martinikka Makka, Rap & Tina, Tzudda, Nendididdu) arricchito di ospiti vari, comici nazionali del calibro di Demo Mura ed altri ospiti regionali di provata bravura.

Nell'inverno 2013-2014 è ospite del programma “Fuori Onda” su Videolina.