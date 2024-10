Usciti dalla Questura di Cagliari, con in mano il documento che li respingeva dal territorio italiano, sono andati in centro e hanno scippato due donne.

In manette sono finiti due algerini, Adil Amiri, di 25 anni, e Hamza Sekouf, di 28, arrivati sabato scorso sulle coste meridionali della Sardegna con lo sbarco dei 153 migranti.

I due, secondo quanto accertato dai carabinieri, sono i responsabili di due diversi scippi ai danni di una 29enne di Cagliari e una giovane quartese di 16 anni. La prima è stata avvicinata e derubata del proprio cellulare in piazzetta San Sepolcro, la seconda, invece, subito dopo in via Barcellona.

Le due vittime sono rimaste lievemente ferite.