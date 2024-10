In Sardegna

Il Comune di Desulo avvisa tutti i cittadini che, per coloro che posseggono un cane, martedì 28 giugno alle ore 10:30 in via la Marmora, nello spazio adiacente all'edificio ex genio civile, sarà possibile microchippare i propri animali grazie alla presenza del veterinario della Asl di Nuoro.