Un microcellulare è stato ritrovato in una cella del carcere di Uta. L'apparecchio occultato è stato sequestrato e verrà sottoposto ad esami che consentiranno di capire per cosa se sia stato utilizzato.

"Nonostante le oggettive difficoltà - commenta Michele Cireddu, segretario generale della Sardegna della Uill Pa Polizia Penitenziaria - il personale di Uta e degli altri istituti dell'Isola sta dimostrando un grande attaccamento al servizio e una grande professionalità di cui siamo fieri".

"I nostri poliziotti - aggiunge - sono impegnati in prima linea per fronteggiare l’emergenza sanitaria che ha messo letteralmente in ginocchio il Paese ma contestualmente non hanno smesso di mettere in atto importanti attività info-investigative che, come in questo caso, hanno permesso il ritrovamento del microcellulare abilmente occultato in una camera detentiva".

"Abbiamo sollecitato il Dipartimento per voler fornire gli strumenti atti a localizzare tali dispositivi ma nonostante ci sia stato comunicato il loro acquisto anche per gli Istituti della Sardegna, sembra non siano mai stati consegnati. Sorgono a questo punto spontanee le perplessità sull’efficienza del Dipartimento nel contrastare l’utilizzo incontrollato dei cellulari, non riusciamo davvero a capacitarci di tali ritardi".