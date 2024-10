Il primo tiramisù l’ha preparato a cinque anni con sua mamma e da quel momento è stato un vero colpo di fulmine per la cucina, tanto da arrivare a richiedere una cucina giocattolo ai suoi genitori subito dopo.

E Michele Porcheddu, 16 anni, originario di Thiesi, non poteva che scegliere l’Alberghiero di Alghero come scuola superiore. Il giovane, infatti, è al terzo anno e racconta: “La mia unica vera passione è il mondo gastronomico”. Quello di Michele è un vero e proprio amore, che racconta e spiega anche attraverso il suo profilo Instagram le_delizie.di.michele dove pubblica non solo ricette e metodi di preparazione, ma anche la storia dietro i piatti o i prodotti, aneddoti e curiosità. Sul suo profilo, si può effettuare un viaggio a 360° nel mondo gastronomico perché dice “è importantissimo capire la storia dei prodotti”

Il ragazzo, in poco tempo, ha costruito intorno a se una piccola community che segue le gustose preparazioni del giovane o altri contenuti inerenti al mondo della cucina: “A me piace la tradizione culinaria sarda – spiega -di questo è in parte artefice mia nonna materna che mi ha insegnato e, continua a insegnarmi, l’arte della tradizione. Lei insegna, a chi ha il piacere di imparare, la preparazione delle panadas. Lei per me è esempio e ispirazione.”

Per tutto il corso dell’intervista, il giovane sardo, ha dimostrato una rara determinazione che si riflette sul suo profilo Instagram dove parla prettamente di cucina sarda per un motivo: “Vorrei che tutta la Nazione conoscesse quanto la Sardegna ha da offrire sotto il punto di vista culinario e io voglio dare il mio piccolo contributo.”

Nel suo futuro Michele immagina una carriera come critico gastronomico dopo l’Università. “Studiare cucina mi ha fatto capire quanto siano importanti queste materie anche nella vita quotidiana. La cosa che mi ha colpito di più, ad esempio, è quanto sia fondamentale l’igiene in cucina e quanto sia importante rispettare determinate regole quando si effettuano delle preparazioni. Da questi studi, ad esempio, è nata una mia rivisitazione del tiramisù, ‘Il Tiramisù Sicuro’ sostituendo le uova montate con lo zucchero, con la crema pasticciera.”

Michele è un giovanissimo ragazzo che crede in quel che fa e i suoi sogni sono totalmente orientati verso la sua grande passione.