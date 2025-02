È stato individuato dal cane antidroga Crest, che ha segnalato una busta della spesa contenente sacchetti di patatine sigillati, ma all'interno sono state trovate droghe, cocaina e marijuana, confezionate sottovuoto. Il 32enne si trovava presso la stazione ARST di Oristano durante un viaggio in autolinea proveniente dal nord della Sardegna e in attesa di prendere un altro mezzo per Arborea, dove gestisce un bar.

L'uomo è stato così arrestato dalla Guardia di Finanza di Oristano, dopo il ritrovamento di ulteriori sostanze stupefacenti presso la sua abitazione ad Arborea e in un appartamento a Santa Teresa di Gallura, insieme ai militari della Guardia di Finanza di Palau.

Le perquisizioni hanno permesso di scoprire anche una somma di denaro in contanti pari a 6.500 euro, nascosta in una busta sottovuoto. L'arresto è stato autorizzato dal magistrato di Oristano e convalidato successivamente durante l'udienza di convalida.